İzmir'deki deprem konutlarının teslimine depremin yıl dönümünde başlanacak

AA

Albayrak, Bayraklı ilçesindeki 7 proje alanı arasında yer alan 1. proje alanında, gazetecilere, inşaat çalışmaları hakkında bilgi verdi, daireleri gezdirdi.

Depremin ardından hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarını bitirdikten sonra şehir içinde belirlenen 7 proje ile şehir hastanesi yanındaki alanda hızlı şekilde çalışmalara başladıklarını anlatan Albayrak, inşaatların temel atma törenlerini de şubatta gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Şehir içindeki 7 proje alanında yer alan 1444 konutun yapımının hızlı şekilde devam ettiğini kaydeden Albayrak, "Vatandaşlarımıza, depremin yıl dönümü olan 30 Ekim'de konutları teslim edebilmek için hızlı şekilde çalışıyoruz. İnşallah 30 Ekim'de peyderpey vatandaşlarımıza teslim etmeye başlayacağız. Bayraklı ilçemizde yaptığımız konutların akabinde, yeni şehir hastanemizin yanında 375 hektarlık alanda, 3 bin 649 konutun yapımına da başladık. Orada 8 etap halinde çalışmalarımız devam ediyor. Oradaki konutlarımızı da inşallah yılbaşı itibarıyla teslim etmeye başlayacağız." diye konuştu.

Depremde evleri hasar gören 1569 kişiye kira yardımı yaptıklarını ifade eden Albayrak, bu desteğin, konutlar sahiplerine teslim edilinceye kadar devam edeceğini dile getirdi.

- "Daireler kullanışlı"

Proje alanlarındaki dairelerin farklılık arz ettiğini aktaran Albayrak, şöyle konuştu:

"1. proje alanımızda 228 konut ve 15 ticari alan var. Buradaki dairelerimiz 2+1 daireler. Büyüklükleri 90 metrekare. Dairelerin her metrekaresi özel projelendirildi. Hiçbir ölü alan oluşmayacak şekilde kullanıma sunulacak. Yani, başka 100-120 metrekare olan dairelerden çok daha kullanışlı daireler bunlar. Bazı proje alanları 3+1. Rezerv alanda da 2 +1 ve 3 +1 daireler mevcut. 1. proje alanını, burada 228 daire var, 30 Ekim'e yetiştirmeye çalışıyoruz. Diğer proje alanlarında da teslim edilecekler var. İnşallah çoğunluğunu teslim etmiş olacağız."

Bu konutları sadece deprem konutu olarak görmemek gerektiğinin altını çizen Albayrak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, İzmir'de bir dönüşümün başlamasını istediğini, bu konutların da buna öncülük etmesi, bir rol model olmasını arzu ettiğini sözlerine ekledi.