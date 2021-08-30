İzmir'deki cinayete ilişkin 2 şüpheli aranıyor

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Anıl Bahri Kocaman'ın (21) Fırat Mahallesi'ndeki bir parkta silahla vurularak öldürülmesinin ardından başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheli E.Ş. ve F.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Cinayetin, Anıl Bahri Kocaman'ın kız arkadaşının yakınları tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

Buca'da dün, Anıl Bahri Kocaman bir parkta silahla ateş edilerek öldürülmüş, cinayetin ardından 2 kişinin olay yerinden kaçtığı belirtilmişti.