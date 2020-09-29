İzmir'deki "arsa mağdurları" sorunu çözüm yolunda

Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Erdal Kayapınar, Genel Müdür Yardımcısı Hacı Abdullah Uçan, Harita ve Emlak Daire Başkanı Fatih Kocabaş, Milli Emlak Genel Müdürlüğü Özel Satış ve Tasfiye Dairesi Başkanı Tercan Gülmüş ve ilgili bürokratların katılımıyla bir toplantının yapıldığını bildirdi.
Toplantının verimli geçtiğini, 40 yıldır çözülemeyen sorunla ilgili önemli bir aşamayı geçtiklerini aktaran Dağ, "1970'li yıllarda ilçe belediyesinde o dönemki yönetimin aldığı kararla otobanın kenarında mülkiyeti belediyeye ait araziler vatandaşa satılmış. Kimileri tapularını almış, kimileri alamamış. Bazılarında sadece banka dekontları ve makbuz var. Bakanlığımız, konunun çözümü için ilk olarak tapusu olanlardan başlayacak. Yaklaşık 2 bin adet tapu sahibi öncelikli olarak bu durumdan yararlanacak." bilgisini paylaştı.
Satış yapılan arazilerin bulunduğu bölgede hazine arazileri ve ormanlık alan olduğunu, Bakanlığın yaptığı çalışma sonrasında 190 dönüm Maliye hazinesine kayıtlı arazinin de bu konunun çözümü için bedelsiz tahsisine imkan tanındığını ifade eden Dağ, şunları kaydetti:
"Bu da bir kısmı jeolojik sakıncalı ve eğimi yüksek olan ama satılmış arazilerden alınacak sosyal donatı alanlarını karşılayacak. Böylece, vatandaşın elindeki tapuda bulunan metrekarelerden daha az zayiat alınması anlamına geliyor. Biz, bu konunun bakanlık koordinasyonunda büyükşehir ve ilçe belediyesinin de kararlılığıyla çözümünden yanayız. Her seçim döneminde siyasi malzeme olan ve vatandaşlarımızın bizden talep ettiği bir konuyu daha kentin gündeminden kaldırıyoruz."
Açıklamada görüşlerine yer verilen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da toplantının verimli geçtiğini belirterek, uzun süredir arsa mağduru vatandaşların sorununu çözmek için çalıştıklarını belirtti.
Bir plan hazırladıklarını bildiren Çalkaya, "Planımızı ilgili kurumlarla paylaşıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyemiz de plandan haberdar. Geçtiğimiz yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ilçemizi ziyaret ederek alanı inceledi. Özellikle bölgedeki hazine arazileri ile ilgili sıkıntılar var. Bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile planın ayrıntılarını görüştük. Olumlu bir görüşme oldu. Amacımız, 40 yıl önce belediyenin sattığı arsaları aldığı için mağdur olan vatandaşlarımızın bu mağduriyetini çözmek." ifadelerini kullandı
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