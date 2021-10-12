İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Bayraklı'da bir iş yerinde nesli tükenme tehlikesi altında olan yılan derilerinin bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İş yerine düzenlenen baskında ayakkabı, cüzdan ve çanta yapımında kullanılmak üzere 31 piton ve su yılanı derisi bulundu.

Yılan derileri, Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan Ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

İş yeri sahibi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.