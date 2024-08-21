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        Haberler Gündem İzmir'de yolcu treni hemzemin geçitte traktöre çarptı - Güncel haberler

        Yolcu treni hemzemin geçitte traktöre çarptı

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde yolcu treninin çarptığı traktörün sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 22:52 Güncelleme: 21.08.2024 - 22:52
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        Yolcu treni hemzemin geçitte traktöre çarptı
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        İzmir-Ödemiş seferini yapan yolcu treni, Yeniköy Mahallesi Küme Evleri hemzemin geçitte Ö.Ö. idaresindeki traktöre çarptı.

        Traktör sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

        Kaza sonrası tren seferleri geçici olarak durduruldu.

        Kaza nedeniyle trende hasar oluşurken, bazı yolcular kendi imkanlarıyla bölgeden ayrıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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