Yolcu treni hemzemin geçitte traktöre çarptı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde yolcu treninin çarptığı traktörün sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
Giriş: 21.08.2024 - 22:52 Güncelleme: 21.08.2024 - 22:52
İzmir-Ödemiş seferini yapan yolcu treni, Yeniköy Mahallesi Küme Evleri hemzemin geçitte Ö.Ö. idaresindeki traktöre çarptı.
Traktör sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza sonrası tren seferleri geçici olarak durduruldu.
Kaza nedeniyle trende hasar oluşurken, bazı yolcular kendi imkanlarıyla bölgeden ayrıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ