İzmir'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

H.A. (55) yönetimindeki Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü İzmir-Ankara karayolu Halilbeyli Kavşağı'nda A.D'nin (32) kullandığı otomobille çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobil ve otobüs yaklaşık 200 metre sürüklendi.

İZMİR VE MANİSA'DAN EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine İzmir ve Manisa'dan ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada, otomobil sürücüsü A.D. ile yolcu konumundaki H.D. (31), M.E. (61) ve E.D. (23) yaralandı. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan A.D. ile H.D'yi bulundukları yerden çıkardı.