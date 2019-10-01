Mahalle sakinleri büyük korku yaşadı

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında, Meriç Mahallesi 57115 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki 35 HB 0031 plakalı hafriyat kamyonu, park halindeyken bilinmeyen bir sebeple yokuş aşağı kaymaya başladı. Yokuştan indiği sırada hız kazanan kamyon, sokakta park halinde bulunan 9 aracı biçti.

Sesleri duyan mahalle sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, sokakta önlem aldı. Olayda, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Hasar gören 9 araç, çekiciler tarafından kaldırıldı. Olay nedeniyle mahallede panik yaşandı. Olayla ilgili konuşan mahalle sakinleri, sokakta çocukların sürekli oyun oynadığını ve o saatte orada bulunmamalarıyla büyük bir tehlikenin atlatıldığını, kaza esnasında gürültüyle sokağa çıktıklarını söyledi.