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İzmir'de yaşlı kadının cansız bedeni derede bulundu

İzmir'in Tire ilçesinde 95 yaşındaki kadının cansız bedeni derede bulundu

Giriş: 14.12.2022 - 00:27 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de yaşlı kadının cansız bedeni derede bulundu
Yaşlı kadının cansız bedeni derede bulundu
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AA

AA'nın haberine göre, Armutlu Mahallesi'nde yaşayan 95 yaşındaki Hamide Koca'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirip arama çalışması başlattı.

Arama sonucu Koca'nın cansız bedeni evinin yakınlarındaki derede bir köprünün ayağında bulundu. Ekipler, cansız bedeni bulunduğu yerden çıkardı.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Alzheimer hastası Koca'nın, ailesi evde olmadığı sırada dere kenarına gittiği ve yağışlar nedeniyle debisi yükselen dereye düşmüş olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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