İzmir'de yasa dışı geçişe hazırlanan 161 düzensiz göçmen yakalandı

AA

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Zeytinler Mahallesi'nde bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollardan yurt dışına geçiş yapacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 otobüs ve 1 minibüste bulunan ayrıca yaya olarak tespit edilen 45 Pakistan, 20 Bangladeş, 93 Afganistan ve 3 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 161 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişi organize ettikleri suçlamasıyla D.F, Y.K, K.Z. ve N.K. gözaltına alındı.

Olayda kullanılan 3 araca el konulurken göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.