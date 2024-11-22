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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de yasa dışı bahis gözaltıları! | Son dakika haberleri

        İzmir'de yasa dışı bahis gözaltıları!

        İzmir'de başlatılan soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını yapan 16 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 09:47 Güncelleme: 22.11.2024 - 09:47
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        İzmir'de yasa dışı bahis gözaltıları!
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        Sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını yapan ve çok sayıda takipçisi bulunan hesapların sahiplerine yönelik İzmir merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        İHA'nın haberine göre İzmir Emniyeti, sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını yaparak takipçilerini yasa dışı bahis oynamaya teşvik eden ve bu yolla haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        16 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale ve suç unsurlarına el konuldu.

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