AA

Alınan bilgiye göre, 805 sokakta bulunan tek katlı evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkeğin evin salon kısmında yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. AA'nın haberine göre; ölen kişinin kimliğinin bulunmadığı ve 50-60 yaşlarında olduğu öğrenildi.