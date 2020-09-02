İzmir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Bayraklı Mahallesi'nde babasına ait evde yalnız yaşayan Ali Sarızeybek'ten (41) haber alamayan yakınları eve geldi. Kapının açık olması üzerine içeri giren yakınları, Sarızeybek'i hareketsiz yatarken buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sarızeybek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk incelemede, başından yara bulunduğu tespit edilen Sarızeybek'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.