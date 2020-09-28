İzmir'de yaktığı kıyafetleri ve eşyalarını pencereden atan kişi gözaltına alındı

Çocuğu ve kardeşiyle yaşayan Ş.Y'nin, evinin penceresinden sokağa eşya attığı ihbarı üzerine, 5654 Sokak'a polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis, evdeki yoğurt kabı, kolonya şişesi gibi eşyaları pencereden atan Ş.Y'yi ikna etmeye çalışırken itfaiye, kurtarma hava yastığı açtı.

İkna edilemeyen Ş.Y, zaman zaman eline aldığı bıçakla çevredekilere hakaret etti, elindeki çakmakla tutuşturduğu kıyafetleri de aşağıya attı.

Pencerenin önüne getirdiği yiyecekleri yediği de gözlenen Ş.Y, itfaiye yardımıyla kapıyı kırarak eve giren polis ekiplerince yakalandı.

Ş.Y'nin psikolojik sorunları olduğu, işlemlerin ardından hastaneye sevk edileceği öğrenildi.