Vatandaşlardan seyyar satıcılara koronavirüs tepkisi

AA

İzmir'in Konak ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemlere rağmen seyyar satıcıların faaliyetlerini sürdürmesi tepkiye neden oldu.

Ülke genelinde virüsün yayılmasını önlemeye yönelik hummalı bir çalışma yürütülürken, buna rağmen İzmir'in en işlek yerlerinden olan Fevzipaşa Bulvarı'nda kaldırıma tezgah açan seyyar satıcıların gıda, giysi, elektronik malzeme sattığı görüldü.

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kendisinin de Fevzipaşa Bulvarı'nda iş yerinin bulunduğunu ve yeni tip koronavirüs salgınının ardından oda olarak önlem aldıklarını, buna rağmen seyyar satıcıların hala burada bulunduğunu belirtti.

Durumu belediye yetkililerine iletmelerine rağmen zabıtanın gelmediğini söyleyen Yenice, "Salgının ardından esnaf olarak gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz ama adamlar bulvarda turşu, boyoz, yumurta satıyor. Onlarca bit pazarcı şehrin en önemli bulvarında tezgah açıyor. Lütfen müdahale edin. Vatandaşların sağlığı için yetkililerin bu konuda önlem almasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çok sayıda satıcının yer aldığı alanı gören vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.

Bazı vatandaşlar, söz konusu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak belediyenin bu konuda çalışma yapmasını istedi.