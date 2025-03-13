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        Haberler Gündem İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı - Güncel haberler

        İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı

        İzmir'de şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle geçici süreyle durdurulan vapur seferleri yeniden başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 18:21 Güncelleme: 13.03.2025 - 18:21
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        İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı
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        İZDENİZ'den yapılan açıklamada, tüm seferlerin saat 18.00'den itibaren program dahilinde uygulanmaya devam edeceği bildirildi.

        Kentte etkili olan şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle tüm seferlerin 16.15 itibarıyla iptal edildiği belirtilmişti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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