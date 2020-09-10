İzmir'de Vali Köşger'in katılımıyla Kovid-19 denetimi yapıldı

AA

Vali Köşger, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında Konak'taki Bahri Baba Parkı ve bölgede bulunan otobüs durakları ile metro istasyonunda inceleme yaptı.Vatandaşlarla sohbet eden Köşger, onların şikayetlerini dinledi, bazılarına da uyarılarda bulundu.Vali Köşger, gazetecilere, vatandaşların, özellikle toplu taşımada kurallara uyulmadığından şikayet ettiğini söyledi.Toplu taşıma konusunda sıkılaştırıcı tedbirler alındığını dile getiren Köşger, "Baktığımız hatlarda çok ciddi bir sıkıntı gözükmüyor ama yoğun saatlerde daha kötü olduğu söyleniyor, onlara da bakacağız." dedi.Köşger, vaka sayılarının tüm dünyada artışa geçtiğine işaret ederek, "Biz İzmir'den sorumluyuz ve İzmir'i kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. O anlamda bir dizi tedbirler alındı. Dün açıkladık, esnek mesai ilimizde uygulanmaya başlıyor. Risk teşkil eden grupların evden çalışması gibi birtakım tedbirler aldık." diye konuştu.Konak'ta da farklı mesai uygulamasına geçeceklerini anlatan Köşger, bununla ilgili detaylı bilgilendirmenin yapılacağını belirtti.Uygulamanın Konak'a özel olacağını dile getiren Köşger, şunları kaydetti:"28 bin çalışanın bulunduğu Konak ilçesinde sabah mesaisinde değişikliğe gidiyoruz. Bu kapsamda çalışanların yarısı sabah 08.00'de, diğer yarısı da 09.00'da işe başlayacak. Çıkışları da ona göre uygulanacak. Elimizden gelen tedbirleri almaya çalışıyoruz. Burada esas iş vatandaşımıza düşüyor. Vatandaşımızın kendi sağlığını korumak için gayret göstermesi lazım. Herkes kendi sağlığını korumaktan sorumlu. Bütün bu tedbirlere rağmen vatandaşımız hala gevşeklik, kendi sağlığını korumakta ihmalkarlık yapıyorsa, ona yapacağımız çok fazla bir şey yok."İzmir'de hastane doluluk oranının yüzde 52-53 civarında olduğunu, tedavi ve ilaç konusunda herhangi sorun bulunmadığını bildiren Köşger, "Salgın İzmir'de kontrol atlında gidiyor." ifadesini kullandı.