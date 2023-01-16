İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bergama Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Y.B. ile U.B'nin ikametlerine operasyon düzenledi.

Ekipler, Y.B'nin ikametinde 22 sentetik ecza, 19 uyuşturucu nitelikli hap, 15 gram metamfetamin, 5 gram kenevir tohumu, hassas terazi, 6 tarihi eser niteliğinde eşya, 2 ruhsatsız otomatik tüfek, U.B'nin evinde ruhsatsız tabanca, 2 fişek, kılıç, 3 satışa hazır metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.