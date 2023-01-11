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İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Çiğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

Giriş: 11.01.2023 - 18:33 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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AA

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, O.K'nin (29) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin Esentepe Mahallesi'ndeki evinde önlem alan ekipler, evden çıkan T.O. (28) ile adresteki O.K'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada bir miktar esrar ile 1 tabanca, 1 pompalı tüfek, 3 fişek ve 10 kartuş ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 66 bin 200 lira, 275 dolar, 60 sterlin ve 120 avro ele geçirildi.

Çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelilerden T.O. savcılık talimatı ile O.K. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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