İzmir'de 451 kök Hint keneviri ve 2 kilogram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 5 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal veya ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik 16 ve 17 Ağustos'ta kentin muhtelif bölgelerine operasyon düzenledi.

Aramalarda 451 kök Hint keneviri, 2 kilogram uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.