İzmir'in Foça ilçesinde; Aliağa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Foça'daki evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Çalışma başlatan ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, A.Y. (22),E.A. (17) , E.A. (20),T.E. (20),İ.B.D. (19),M.Ç.(22),E.A. (19) ve Ö.Ç. (19) gözaltına alınırken, evde yapılan aramada ise 500 gram esrar maddesi, 101 satışa hazır halde fişek tabir edilen esrarlı sigara, 65 ecstasy hap, 28 lilika diye tabir edilen hap, silah, silaha ait mermiler ve bir miktar para ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A. ve Ö.Ç. serbest bırakılırken, A.Y., T.E. ve E.A. ise tutuklandı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.