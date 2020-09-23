Alınan bilgiye göre, yeni eğitim, öğretim döneminin başlamasıyla okul çevrelerinde önlemlerini artıran Tire ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahıslar üzerinde çalışma yaptı.

Bir okulun yakınlarındaki parkta bulunan 1 kişiden şüphelenen ekipler, zanlının üzerinden uyuşturucu madde ele geçirirken, zanlı gözaltına alındı.

Öte yandan, ekiplerce durdurulan 2 otomobil ve 1 motosiklette de uyuşturucu madde ele geçirilip, 3 şüpheli gözaltına alındı.