İZSU açıkladı! İzmir'de uygulanan planlı su kesintileri uzatıldı
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle merkez ilçelerde planlı su kesintilerinin uzatıldığını duyurdu. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 20 Ağustos Çarşamba İzmir'de suların geleceği tarih...
İzmir'de sular ne zaman gelecek, sorusu İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile yanıt buldu. Kesinti programının detaylarının http://izsu.gov.tr adresinden takip edilebileceği aktarılan açıklamada, "Suyun israf edilmesini önlemek adına gösterdiğiniz çabaya teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.
İZMİR'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER LİSTESİ
KESİNTİ ZAMANI
19.08.2025 Salı saat 23:00 ile 20.08.2025 Çarşamba saat 05:00 arası
BÖLGE-4 MAHALLELERİ
Bayraklı: Manavkuyu, Mansuroğlu, Osmangazi.
Bornova: Atatürk, Barbaros, Birlik, Çamiçi, Çamkule, Çınar, Doğanlar, Egemenlik, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa, Gürpınar, Işıklar, İnönü, Karacaoğlan, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Koşukavak, Laka, Meriç, Merkez, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Serintepe, Tuna, Ümit, Yeşilçam, Yeşilova, Yıldırım Beyazıt, Yunus Emre, Zafer.
BÖLGE-5
Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Hatay, Alsancak, Karabağlar ve çevresi
KESİNTİ ZAMANI
15.08.2025 Cuma saat 23:00 ile 16.08.2025 Cumartesi saat 05:00 arası
20.08.2025 Çarşamba saat 23:00 ile 21.08.2025 Perşembe saat 05:00 arası
BÖLGE-5 MAHALLELERİ
Karabağlar: Adnan Süvari, Arap Hasan, Aşık Veysel, Ali Fuat Cebesoy, Bahar, Basın Sitesi, Bozyaka, Doğanay, Esenlik, Esentepe, Fahrettin Altay, General Kazım Özalp, Muammer Akar, Gülyaka, Kazım Karabekir, Maliyeciler, Osman Aksüner, Poligon, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Şehitler, Tahsin Yazıcı, Üçkuyular, Vatan.
Konak: Akarcalı, Akdeniz, Akın Simav, Ali Reis, Alsancak, Altay, Altıntaş, Aziziye, Ballıkuyu, Barbaros, Bozkurt, Çahabey, Çankaya, Çınarlı, Çimentepe, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Duatepe, Ege, Etiler, Faikpaşa, Fatih, Fevzi Paşa, Göztepe (kısmen), Güneşli, Güney, Güngör, Güzelyalı, Halkapınar, Hasan Özdemir, Hilal, İmariye, İsmetpaşa, İsmet Kaptan, Kadifekale, Kahraman Mescit, Kahramanlar, Kemal Reis, Kılıç Reis, Kocakapı, Kocatepe, Kosova, Kubilay, Küçükada, Kültür, Lale, Mecidiye, Mehmet Ali Akman, Mersinli, Millet, Mimar Sinan, Mirali, Mithatpaşa, Murat Reis, Namık Kemal, Odunkapı, Oğuzlar, Pazaryeri, Piri Reis, Selçuk, Sümer, Süvari, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Tınaztepe, Turgut Reis, Tuzcu, Türkyılmaz, Uğur, Umurbey, Ülkü, Vezirağa, Yenidoğan, Yenişehir, Yeşildere, Yeşiltepe, Yıldız, Zafertepe, Zeytinlik, 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye.
Balçova: Bahçelerarası, Çetin Emeç, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur, Teleferik.
Narlıdere: Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı, Sahilevleri, Yenikale, 2. İnönü.
Güzelbahçe: Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı, Yelki.
İZSU SU KESİNTİSİNİN UZATILDIĞINI DUYURDU
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle merkez ilçelerde 23.00-05.00 saatlerinde uygulanan planlı su kesintilerine 31 Ağustos'a kadar devam edileceği belirtildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kentte yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağını duyurmuştu.
