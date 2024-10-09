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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de üniversitelilere ücretsiz yemek | Son dakika haberleri

        İzmir Büyükşehir'den 4 bin üniversiteliye ücretsiz yemek

        İzmir Büyükşehir Belediyesi, üniversiteli gençlere hafta içi her gün 6 noktada ücretsiz sıcak yemek hizmeti veriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aşevleri Şube Müdürü Ebru Asal, "Zorlu ekonomik koşullarda üniversitede okuyan öğrencilerimize yemek desteği ile katkıda bulunmak istiyoruz. 17.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet veriyoruz. Mutfağımızda gıda yönetim sistemimiz ile sağlıklı, güvenilir koşullarda yemek üretiyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 11:39 Güncelleme: 09.10.2024 - 11:39
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        İzmir'de üniversitelilere ücretsiz yemek
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        İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda üniversite öğrencilerine verdiği sıcak yemek desteği bu yıl da devam ediyor. Öğrencilerin ücretsiz faydalandığı sıcak yemek noktaları Ege Üniversitesi, Katip Çelebi Üniversitesi, Bakırçay Üniversitesi, Demokrasi Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) kampüslerinde ve yakınında hizmet veriyor.

        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, gençlerin kendilerini yalnız hissetmemesi gerektiğini belirterek, "Gençlerimiz ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz ortamında birçok problemle boğuşuyor. Üniversiteyi kazanan pırıl pırıl gençlerimize her türlü desteği vermek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

        İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aşevleri Şube Müdürü Ebru Asal, İzmir’de bulunan devlet üniversitelerine yakın noktalarda her gün farklı bir menü sunduklarını belirtti. Asal, "Yaklaşık ortalama günlük 4 bin kişilik ücretsiz yemek hizmeti sunuyoruz. Zorlu ekonomik koşullarda üniversitede okuyan öğrencilerimize yemek desteği ile katkıda bulunmak istiyoruz. 17.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet veriyoruz. Mutfağımızda gıda yönetim sistemimiz ile sağlıklı, güvenilir koşullarda yemek üretiyoruz" diye konuştu.

        Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Aşevleri Şube Müdürlüğü, 2024 yılı ocak-haziran ayları arasında üniversite öğrencilerine toplamda 248 bin kişilik akşam yemeği dağıttı.

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