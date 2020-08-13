İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 103 sığınmacı kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi Bademli ve Denizköy açıklarında lastik botların içinde sığınmacıların bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen Denizköy açıklarındaki 46, Bademli açıklarındaki 57 sığınmacı ekipler tarafından kurtarıldı.

Kıyıya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.