Traktörün çarptığı 1 yaşındaki bebek öldü

Ödemiş ilçesi Emirli Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte İ.K'nin (40) kullandığı 35 BC 227 plakalı arkasında yem karma makinası bulunan traktör, geri manevra yaptığı sırada 1 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Himeydi'ye çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri Himeydi'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü İ.K, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Muhammed Himeydi'nin cansız bedeni olay yerinde savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. ​​​​​​