Trafikte başlayan tartışma kanlı bitti

Basmane Polis Merkezi Amirliği'nin de bulunduğu caddeye 112 Acil Sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, olayı yatıştırmak için havaya uyarı ateşi açarken karakol önünde güvenlik önlemi alındı.

Olayın ardından Anafartalar Caddesi'nde gece saatlerinde tekrar bir araya gelen iki grup arasındaki silahlı kavgada hafif ticari araç içerisinde bulunan İ.R.K. (21) açılan ateş sonucu sırtından yaralandı.

AA'nın haberine göre; Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İ.R.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.