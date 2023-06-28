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İzmir'de trafikte başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ağır yaralı

İzmir'de meydana gelen trafik kazası sonrası sürücüler arasında kavga çıktı. Olayın ardından gece saatlerinde tekrar bir araya gelen taraflar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Giriş: 28.06.2023 - 06:55 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de trafikte başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ağır yaralı
Trafikte başlayan tartışma kanlı bitti
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AA

Konak'ta silahlı kavgada ağır yaralan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında sürücüler arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

TEKRAR BİR ARAYA GELDİLER

Olayın ardından Anafartalar Caddesi'nde gece saatlerinde tekrar bir araya gelen iki grup arasındaki silahlı kavgada hafif ticari araç içerisinde bulunan İ.R.K. (21) açılan ateş sonucu sırtından yaralandı.

Basmane Polis Merkezi Amirliği'nin de bulunduğu caddeye 112 Acil Sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, olayı yatıştırmak için havaya uyarı ateşi açarken karakol önünde güvenlik önlemi alındı.

AĞIR YARALANDI

AA'nın haberine göre; Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İ.R.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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