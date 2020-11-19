İzmir'de toplu ulaşım Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeniden düzenlendi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, metro ve tramvayda hafta içi seferleri mevcut seyrinde devam edecek. Hafta sonu ise İzmir Metrosu cumartesi günleri 06.00-06.30 saat diliminde 7,5 dakikada bir; 06.30-20.00 saatleri arasında 5 dakikada bir; 20.00-00.20 aralığında ise 30 dakikada bir sefer yapacak.
Pazar günleri ise seferler 10.00-20.00 saatleri arasında 6 dakikada bir; 06.00-10.00 ve 20.00-00.20 saatleri arasında 30 dakikada bir düzenlenecek.
Düzenleme kapsamında cumartesi günleri Karşıyaka Tramvayı'nda seferler, 06.00-06.30 aralığında 10 dakikada bir; 06.30-20.00 aralığında 7,5 dakikada bir yapılacak.
Konak Tramvayı'nda seferler 06.00-07.00 diliminde 7,5 dakikada bir; 07.00-20.00 aralığında 6 dakikada bir olacak şekilde düzenlendi. Pazar günleri 06.00-10.00 saat diliminde, iki hatta da seferler 30 dakikada bir yapılacak. Cumartesi ve pazar günleri; iki hatta da 20.00-00.20 saatleri arasında 30 dakikada bir sefer olacak.
- İZBAN ve İZDENİZ seferleri
TCDD-İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla işletilen İZBAN'da 21 Kasım Cumartesi ve 22 Kasım Pazar günleri belirli saatlerde uygulanacak kısıtlama nedeniyle her iki gün saat 20.00'den itibaren son sefere kadar 24 dakikada bir işletim yapılacak. Bu saatler dışında ise normal işletim düzeni uygulanacak.
İZDENİZ gemilerinin hafta içi ve cumartesi günleri saat 20.00'ye kadar mevcut sefer tarifeleri aynen devam edecek. Cumartesi günleri 20.00-23.00, pazar günleri 07.00-10.00 ve 20.00-23.00 saat dilimlerinde Bostanlı-Karşıyaka-Konak hattında yolcu gemisi; Bostanlı-Üçkuyular hattında araba vapuru, birer saat arayla sefer yapacak.
ESHOT ve İZULAŞ otobüsleri normal sefer düzenlerine devam edecek; ihtiyaçlar doğrultusunda yeni düzenlemeler yapılabilecek.
Toplu ulaşımdaki yeni düzenleme kısıtlama kararları boyunca geçerli olacak.
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