İzmir'de toplu taşımada Kovid-19 tedbirleri

17 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesinde oluşturulan "Bilim Kurulu", toplu ulaşıma ilişkin kararlarını açıkladı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bilim Kurulu, İçişleri Bakanlığının genelgesi çerçevesinde toplu ulaşımda geçici düzenlemeler yaptı.
ESHOT'un, yolcu sayısındaki düşüşe rağmen gün içi otobüs sefer programlarında değişiklik yapmadığı belirtildi. Sabaha kadar, saat başı sefer yapan "baykuş hatları" Gaziemir-Konak (910),Çiğli-Konak (920),Bornova-Konak (930),Buca-Konak (940) ve Narlıdere-Konak (950) seferleri ise geçici olarak durduruldu.
Seferlerin, kentte ve ülkede durumun normalleşmesi sonrası yeniden devreye alınacağı belirtildi.
- İZBAN’da ek seferler durdu
Aliağa-Selçuk arası hizmet veren İZBAN'da ek seferlerin geçici olarak durdurulmasına karar verildi. Gaziemir-Alsancak ve Çiğli-Halkapınar arasında, hafta içi 07.16- 09.10 ve 16.40-19.06 saatleri arasında yapılan toplam 28 sefer, ikinci bir talimata kadar yapılmayacak.
Kentte metro ve tramvay seferlerinde de Kovid-19'un yayılmasını engellemek amacıyla baykuş seferleri ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi. Metroda son sefer, Fahrettin Altay ve Evka 3’ten karşılıklı olarak 00.20’de yapılacak.
Tramvayda ise Karşıyaka’da Alaybey ve Ataşehir duraklarından, Konak’ta Fahrettin Altay ve Halkapınar duraklarından karşılıklı olarak son seferler saat 00.20’de çıkış yapacak.
Karşıyaka tramvayı hafta içi 06.00-07.00 saatleri arasında 10 dakikada bir, 07.00-20.00 saatleri arasında 8 dakikada bir ve 20.00-00.20 saatleri arasında 10 dakikada bir sefer yapacak.
Konak tramvayı hafta içi 06.00-07.00 saatleri arasında 7,5 dakikada bir, 07.00-20.00 saatleri arasında 6 dakikada bir ve 20.00-00.20 saatleri arasında 7,5 dakikada bir sefer yapacak.
Metroda hafta içi 06.00-07.00 saatleri arasında 5 dakikada bir, 07.00-11.00 saatleri arasında 4 dakikada bir, 11.00-16.00 saatleri arasında 5 dakikada bir, 16.00-20.00 saatleri arasında 4 dakikada bir ve 20.00-00.20 saatleri arasında 7,5 dakikada bir sefer yapılacak.
- Vapur seferleri
İZDENİZ’de hafta içi sabah ve akşam yoğunluğunun yaşandığı saatlerdeki sefer programlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.
Körfez içi deniz ulaşımı hafta içi 06.45-09.00 ve 16.00-20.00 saatleri arasında mevcut plana görev devam edecek. Hafta içi diğer saatlerde ise gemiler 30 dakikada bir Bostanlı-Karşıyaka-Konak ve Bostanlı Karşıyaka-Alsancak-Pasaport olmak üzere ring seferleri yapacak.
Arabalı vapur sefer saatleri 30 dakikada bir yapılacak. Yolcu sayısında yüzde 62’lik düşüş yaşanan baykuş gemi seferleri de geçici olarak durduruldu.
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