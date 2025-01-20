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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de TIR'ın çarptığı 2 yaşlı kadın öldü | Son dakika haberleri

        İzmir'de TIR'ın çarptığı 2 yaşlı kadın öldü

        İzmir Dikili'de TIR'ın çarptığı 2 yaşlı kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede öldü. TIR'ın sürücüsünü polis ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 07:10 Güncelleme: 20.01.2025 - 07:11
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        TIR'ın çarptığı 2 yaşlı kadın öldü
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        İzmir'in Dikili ilçesinde TIR'ın çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, K.G.nin idaresindeki TIR, Dikili Limanı çıkışı yakınlarında yaya ilerleyen Emine Cirit (74) ve Besime Çem'e (76) çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        2 YAŞLI KADIN ÖLDÜ

        Cirit, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı Dikili Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Çem de sevk edildiği Bergama Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. AA'nın haberine göre; polis ekipleri, TIR'ın sürücüsünü gözaltına aldı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #İzmir
        #DİKİLİ
        #Son dakika haberler
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