İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki organize sanayi bölgesinde tarım alanında faaliyet gösteren bir fabrikada, işletmeye ürün getiren TIR'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının fabrikaya sıçraması üzerine işletmedeki çalışanlar tahliye edildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye, yangını söndürdü.

TIR'da ve fabrikada hasar oluştu.