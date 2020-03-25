İzmir'de tır alt geçide sıkıştı

AA

İzmir'in Konak ilçesinde boş yumurta kolileri taşıyan tır, alt geçide sıkıştı. Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Bulvarı'nda boş yumurta kolisi yüklü 68 LB 633 plakalı tır, 4 metre yüksekliğindeki alt geçidin tavanına çarptı.Sürücüsünün hareket ettiremediği tır, daha sonra üstündeki kolilerin bir kısmının boşaltılmasının ardından olduğu yerden çıkarıldı.Yere saçılan koliler İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplandı.Polis ekiplerince tek şeride düşürülen yol ekiplerin çalışması sonrası tekrar açıldı.