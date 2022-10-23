İzmir'de ticari taksinin çarptığı kişi öldü

Ertuğrul Mahallesi İzmir Aydın Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nihal S'ye ticari taksi çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Nihal S, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Ticari taksi sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.