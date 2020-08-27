İzmir'de terör örgütü PYD/YPG üyesi oldukları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çalışmalar sonucu 4 şüphelinin, Buca ve Menderes ilçelerinde PYD/YPG adına örgütsel faaliyet göstermeye çalıştıklarını tespit etti.Ekipler, Suriye uyruklu H.M, M.M, N.E.Ş. ve M.E.H'yi gözaltına aldı.Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."