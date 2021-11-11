AA

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Kasım'da düzenlenen operasyonla Suriye'nin Halep bölgesinde PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği ve sonrasında yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen S.M'yi Menderes'te, A.M'yi ise Bornova'da yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.