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        Haberler Gündem İzmir'de tekstil deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor - Güncel haberler

        İzmir'de tekstil deposunda yangın çıktı

        İzmir'in Bornova ilçesindeki bir tekstil deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 01:35 Güncelleme: 05.11.2023 - 01:35
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        İzmir'de tekstil deposunda yangın çıktı
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        Işıkkent Mahallesi'nde bulunan tekstil deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, alevlerin deponun yanındaki diğer depolara sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Yangın sırasında, depolarda kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

        Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için depoların çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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