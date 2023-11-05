İzmir'de tekstil deposunda yangın çıktı
İzmir'in Bornova ilçesindeki bir tekstil deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
Işıkkent Mahallesi'nde bulunan tekstil deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, alevlerin deponun yanındaki diğer depolara sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Yangın sırasında, depolarda kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için depoların çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.