Tekne tamir ederken hayatını kaybetti

DHA

İzmir'in Karaburun ilçesinde, iddiaya göre tekne tamiri yaptığı sırada yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan Koray Volkan Şengül(63), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Koray Volkan Şengül teknede tamir yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Başını bir dolaba çarpan Şengül ağır yaralanırken, çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Volkan Şengül, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Şengül, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şengül'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.