İzmir'de tefeci çetesine baskın

İHA

İzmir'in Ödemiş ve çevre ilçelerinde, vatandaşlara senet imzalatıp yüksek faizle borç verip, icra yoluyla mağdur eden çete çökertildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Ödemiş ve çevre ilçelerde tefecilik ve dolandırıcılık yaptığı belirlenen K.A., C.A. ve M.A. adlı 3 şüpheli üzerinde çalışma yürüttü.

BANKADAN KREDİ ALAMAYAN VATANDAŞLARI SEÇMİŞLER

Çalışmalar sonucunda 3 şüphelinin, ekonomik durumu kötü ve bankalardan kredi alamayan vatandaşları arayarak yardımcı olabileceklerini, karşılığında faizi ile borçlandırarak senet aldıkları, senetleri ödeyemeyenleri icra takibi yoluyla mal edimlerine şerh koydurduklarını tespit etti.

ŞÜPHELİLER BASKINLA KISKIVRAK YAKALANDI

Yürütülen çalışmaların ardından şüphelilere ait ev ve iş yeri adreslerine, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştirildi. Adreslerde yapılan aramalarda, 7 adet dolu senet, 1 boş senet, 3 adet çek ve 19 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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