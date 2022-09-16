Taksi kamyonete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'in Menderes ilçesinde, taksinin park halindeki kamyonete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Menderes ilçesinden Gümüldür istikametine giden Raif Karaca idaresindeki taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki çöp konteynerine ardından da park halindeki kamyonete çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Raif Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan taksideki F.N.B. (21) ve Z.B. (52) sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi​​​​​​​ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonetteki hafif yaralı Y.A. (46) ise ayakta tedavi edildi.