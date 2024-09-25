Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de takla atan otomobilden fırlayan sürücü öldü | Son dakika haberleri

        İzmir'de takla atan otomobilden fırlayan sürücü öldü

        İzmir Balçova'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Feci kazada otomobilin ön camından fırlayan sürücü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 05:13 Güncelleme: 25.09.2024 - 05:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Takla atan otomobilden fırlayan sürücü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'in Balçova ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Berk Gedik (22) idaresindeki otomobil, İzmir Çevre Yolu, Balçova-Çeşme istikametinde seyrederken, sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle su kanalına girdi, ardından rampaya çıktı. Rampadan inerek takla atan araçtan fırlayan Gedik, yolda metrelerce sürüklendi.

        SÜRÜCÜ KAZA YERİNDE ÖLDÜ

        Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Gedik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        İNCELEME BAŞATILDI

        Gedik'in cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeridi trafiğe kapatılan yol, temizlik çalışmaları sonrası tekrar açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #İzmir
        #balçova
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Karaborsa bilet iddiaları bir tuzak!"
        "Karaborsa bilet iddiaları bir tuzak!"
        Asit dökerek öldürmüştü! Müebbet hapis
        Asit dökerek öldürmüştü! Müebbet hapis
        Florya ve Mecidiyeköy'de son durum ne?
        Florya ve Mecidiyeköy'de son durum ne?
        Eşini boğarak öldüren koca: Rencide oldum
        Eşini boğarak öldüren koca: Rencide oldum
        İsrail'den 'kara istilası' açıklaması
        İsrail'den 'kara istilası' açıklaması
        Özbek'ten Timur ve Ergün açıklaması!
        Özbek'ten Timur ve Ergün açıklaması!
        "Uyduruk penaltı olmasaydı 5-6 gol atardık"
        "Uyduruk penaltı olmasaydı 5-6 gol atardık"
        7 yaşındaki Miray'ı ezen öğretmen: Araçtan uyarı almadım
        7 yaşındaki Miray'ı ezen öğretmen: Araçtan uyarı almadım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu durdurulmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu durdurulmalı
        Biden: Rusya savaşı kaybetti
        Biden: Rusya savaşı kaybetti
        "Onun Fenerbahçe'ye daha fazla ihtiyacı var"
        "Onun Fenerbahçe'ye daha fazla ihtiyacı var"
        Türkiye'nin kanını donduran şiddette ilk duruşma! Hakimden sanığa tepki
        Türkiye'nin kanını donduran şiddette ilk duruşma! Hakimden sanığa tepki
        Buruk'tan Icardi, Osimhen ve derbi sözleri!
        Buruk'tan Icardi, Osimhen ve derbi sözleri!
        Hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem sanatçı!
        Hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem sanatçı!
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Habertürk Anasayfa