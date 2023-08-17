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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de tabancayla vurulan genç, hayatını kaybetti

        İzmir'de tabancayla vurulan genç, hayatını kaybetti

        İzmir Buca'da çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda tabancayla kurulan 23 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 02:36
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        Tabancayla vurulan genç, kurtarılamadı
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        İzmir'in Buca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Mustafa Kemal Mahallesi 697/19 Sokak'ta, Doğucan Yılmaz (23) ile A.D. (20) ve M.A. (25) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.D, yanında bulunan tabancayla ateş ettiği Yılmaz'ı yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        #Son dakika haberler
        #İzmir
        #Buca
        #haberler
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