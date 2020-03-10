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İzmir'de Suriyeli hamile kadın ve oğlunu öldüren kişi tutuklandı



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Yasin Mihaviş'den görüntü

İzmir'de Suriyeli hamile kadın ve oğlunu öldüren kişi tutuklandıİZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde Suriye uyruklu hamile kadın ve 5 yaşındaki oğlunun evde ölü bulunmasıyla ilgili adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Suriye uyruklu Yasin Mihaviş'in (30) emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen Mihaviş tutuklandı.Zanlıya yardım ettiği iddia edilen eşi Ş.M.(28) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.- OlayMenemen'de 4 Şubat'ta evde bir çocuğun ağladığı ihbarında bulunulmuş, olay yerine giden ekipler, 6 aylık Suriyeli hamile kadının bıçakla, 5 yaşındaki çocuğunun boğularak öldürüldüğünü belirlemiş, 1,5 yaşındaki kız çocuğunu ağlarken bulmuştu. Olayla ilgili tutuklanan komşular Ş.E, O.E. ve H.E. tahliye edilmişti. Aynı mahallede oturan Suriyeli Yasin Mihaviş 6 Mart'ta gözaltına almıştı.Zanlının evden çaldığı altınlar, dere kenarındaki arazide gömülü bulunmuştu.