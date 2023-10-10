İzmir'de şüpheli bavul, polisi alarma geçirdi
İzmir Buca'da bir öğrenci yurdunun bulunduğu yola bırakılan şüpheli bavul, polis ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı
İzmir'in Buca ilçesinde yolda bırakılan bavul, şüphe üzerine fünye ile patlatıldı.
Gaziler Mahallesi'nde bir öğrenci yurdunun bulunduğu yolda bavul olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Bölgeye gelen polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınarak yol trafiğe kapatıldı.
AA'nın haberine göre, bomba imha uzmanlarının incelemesinin ardından fünye ile kontrollü şekilde patlatılan bavulun boş olduğu belirlendi.