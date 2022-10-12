İzmir'de sular ne zaman gelecek?

12 Ekim 2022 Çarşamba günü itibariyle İzmir'deki bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. Konuyla ilgili olarak binlerce İzmirli vatandaşımız suların ne zaman geleceğini merak ediyor. İşte, gün itibariyle yaşanan İzmir su kesintilerine dair son haberler...