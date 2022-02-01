İzmir'de suç örgütü operasyonu: 7 gözaltı

İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "S.Y." isimli suç örgütüne yönelik Karşıyaka ve Bayraklı ilçesinde belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi.

Aramalarda, kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait 2 şarjör, 7 tabanca, 2 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve 129 fişek ele geçirildi. AA'nın haberine göre; operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.