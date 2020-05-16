İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasının ilk saatlerinde uygulama yapıldı

AA

Kovid-19 mücadele kapsamında 15 ilde 16-17-18-19 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla İzmir'de polis ekipleri kentin farklı noktalarında uygulama yaptı.Özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde denetim yapıp, araçları durduran İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araçlardaki vatandaşlara izin belgelerini sordu.İzin belgesi olmayan vatandaşlara evlerine gitmeleri için uyarı yapılırken, kentin birçok noktasında da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşlara polis ekipleri müdahale edip evlerine gönderdi.Kentte sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve tüm uyarılara rağmen evlerine dönmeyen vatandaşlara 24.00 itibarıyla cezai işlemlerin uygulanmaya başladığı bildirildi.