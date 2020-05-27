İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 bin 124 kişiye ceza

AA

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 4 gün kent merkezi ve ilçelerde denetim yaptı.

Denetimlerde, kısıtlamayı ihlal ettikleri belirlenen 2 bin 124 kişiye toplam 4 milyon 513 bin 56 lira ceza verildi.

Bu kişilerden 14'üne adli işlem uygulandı.

Kısıtlamanın sona ermesinin ardından ise polis ekipleri, sokağa araçlarıyla çıkanlara yönelik yaş ve maske denetimi yaptı.

Vatandaşlar gerekmedikçe dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı.