İzmir'de soğuk hava deposunda büyük yangın
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir soğuk hava deposunda yangın çıktı. Alevlerin hızla büyüdüğü depo bölgesine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Giriş: 15.03.2024 - 12:00 Güncelleme: 15.03.2024 - 12:34
İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Sütçüler Mahallesi'ndeki soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin hızla büyüdüğü depo bölgesine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.
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