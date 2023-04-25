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İzmir'de silahlı ve bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'de kimliği belirsiz şüphelilerin silahlı ve bıçaklı saldırısında ağır yaralanan 42 yaşındaki Mehmet Aydın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Giriş: 25.04.2023 - 04:05 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de silahlı ve bıçaklı saldırı: 1 ölü
İzmir'de silahlı ve bıçaklı saldırı: 1 ölü
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AA

İzmir'in Konak ilçesinde silahlı ve bıçaklı saldırıya uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Atilla Mahallesi İnönü Caddesi'nde Mehmet Aydın (42), yanına gelen kimliği belirlenemeyen kişilerce silahlı ve bıçaklı saldırıya uğradı.

Olay sonrası şüpheliler bir otomobille kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mehmet Aydın, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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