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İzmir'de silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'de park halindeki minibüsüne binerken silahlı saldırıya uğrayan adam, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Giriş: 23.11.2022 - 01:30 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü
İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü
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İHA

İzmir'in Buca ilçesinde aracına binerken uğradığı silahlı saldırı sonrası yaralanan 41 yaşındaki adam, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 16.30 sıralarında Buca ilçesi Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Serkan Saltık (41) park halindeki minibüsüne bindiği sırada henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Silah seslerini duyan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 41 yaşındaki adamın durumunun ağır olduğu belirlendi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralı adam, ambulans ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Serkan Saltık'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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