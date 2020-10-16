İzmir'de silahlı kavgada yoldan geçen 2 kişi yaralandı

Rakım Erkutlu Caddesi'nde, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Rıdvan K. ile akrabası Vedat A. arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Rıdvan K. yanındaki tabancayla ateş açtı.

O sırada yoldan geçen lise öğrencisi C.G. (14) bacağından, hurdacıda çalıştığı öğrenilen Suriye uyruklu H.R.M. ise göğsünden yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan Rıdvan K'yi yakalamak için çalışma başlattı.